DJ douradense é presa por comandar rede de prostituição de mulheres em Portugal

A DJ douradense Rebeka Episcopo, conhecida como Beka, foi presa na última terça-feira (1°) acusada de comandar uma rede de prostituição de mulheres em Portugal.

Conforme detalhes do G1, a artista foi presa em razão da deflagração da Operação 'Last Massage', que também prendeu cinco pessoas, entre elas, um policial que agia dentro do esquema de prostituição.

A douradense deve passar por audiência de custódia durante o sábado (5) para saber se continua ou não presa. Ela está vivendo na Europa há mais de 30 anos.

Além das detenções, foram apreendidos cerca de 107 mil euros em espécie, dois cheques bancários que totalizam 10 mil euros e documentos que comprovam a atuação do grupo criminoso.

Os envolvidos também são acusados, segundo a PSP, de sonegação ao sistema previdenciário de Portugal.

