Do amor ao túmulo: Família acusa ex de armar morte do amante no Coophavila II

Os familiares acreditam que a ex-namorada tenha sido pivô para o assassinato de Leonardo Kammer da Silva, de 35 anos, morto com golpes de faca pelo marido da mulher, um homem de 29 anos, no bairro Coophavila, em Campo Grande, durante a madrugada de segunda-feira (21).

Para o JD1, Tony Kammer detalhou que fez uma ‘investigação’ junto com outros parentes, chegando a conclusão que a mulher tenha pago o amigo da vítima para levá-lo até o imóvel. “Quem orquestrou tudo essa história foi ela [mulher que teria caso com o Leonardo], porque quando eles começaram a se envolver ela vivia fazendo intriga entre meu irmão e o ‘ex’ que estava preso”, explicou.

Ele relatou ainda que até ir parar na cadeia por causa da mulher, Leonardo foi. Na ocasião, os dois haviam ingerido bebidas alcoólicas e usado cocaína, até que a suspeita acionou a Polícia Militar e com a chegada da viatura teria desferido um tapa no rosto do rapaz, fazendo partir para cima dela e ser preso por violência doméstica.

“Ela mandou meu irmão para a cadeia porque o marido dela estava para ser solto. Depois disso, os dois voltaram e o Leonardo ficou preso mais um tempo até sair também, mas deixou ela de lado e foi viver a vida dele”, comenta Tony.

A vida da vítima teria virado um ‘inferno’ após o envolvimento com a ex. O irmão dele contou ainda ao JD1 que após o marido ser solto, a mulher começou a dizer que estava sendo ameaçada de morte por Leonardo, que não aceitava o fim do relacionamento. “Por causa disso o tal do [...] começou a ameaçar nossa família, indo em casa quando eu e o meu irmão não estávamos. Nisso que entra o ‘tal amigo’, que viu tudo e acreditamos que foi comprado pela [mulher] para levar o Léo pra morte”, disse.

No dia do crime, Leonardo foi levado até a casa do autor pelo vizinho e amigo de longa data. Os familiares levantaram que durante a confusão, esse homem teria abandonado a vítima sozinha no local, agonizando até a morte após ser esfaqueado.

O conhecido da família, além de abandonar a vítima, teria saído do local em seu carro e o utilizado para ‘curtir’ o restante da madrugada, aproveitando para usar drogas e encher a cara.

“Isso tudo nós levantamos por conta própria, porque ele não foi vítima de crime passional, ele foi morto em uma ‘casinha’, uma armação. Só queremos a verdade”, finalizou o irmão.

Vídeo gravado por moradores da região mostra a vítima agonizando no meio da rua:





Your browser does not support HTML5 video.

