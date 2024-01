Do contra: Homem impede que rua seja asfaltada, xinga policiais e é preso MS

Geralmente as pessoas pedem para que o Poder Público faça o asfalto nas ruas da cidade, porém, parece que nem todo mundo quer isso. Esse foi o caso de um homem, de 33 anos, que não deixou as equipes trabalharem no asfalto da rua onde mora durante a tarde de quinta-feira (4), no Conjunto Habitacional Eulalia Pires, também conhecido como Cohab II, em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pra ir até o endereço. Ao chegar, fizeram contato com o responsável pela equipe de trabalho, sendo informados de que eles estavam pavimentando a via quando passou a ter a execução da obra impedida por um morador da região.

Durante as tentativas de frear o avenço da pavimentação, o homem ameaçou os funcionários da empresa, jogou pedra nos maquinários e impediu a passagens das máquinas utilizadas no serviço. Com medo, o responsável então acionou a Polícia Militar.

Como o autor estava muito alterado, não foi possível saber o motivo pelo qual ele estava fazendo aquilo. Porém, os policiais tentaram explicar a ele a forma correta para reclamar sobre o serviço prestado pela empresa, uma vez que ele sofreria as penalidades por ameaçar e depredar o patrimônio da empresa.

O homem então passou a xingar a guarnição, momento em que recebeu voz de prisão e tentou correr para dentro da casa onde mora. Ele foi alcançado, imobilizado e algemado até chegar na delegacia.

Consta ainda no boletim de ocorrência que o autor estava agressivo, aparecendo estar sob influência de álcool. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, como perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

