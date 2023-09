Do nada, mulher quebra rodo nas costas do marido após bebedeira

Alcoolizada, uma mulher quebrou um rodo nas costas do marido, de 52 anos, durante a noite deste domingo (3), na casa onde o casal mora na rua Dolores, bairro Previsul, em Corumbá.

Segundo as informações iniciais, a Polícia Militar teria sido acionada por conta de uma briga de casal. Ao chegar no endereço indicado, encontraram a mulher, com visíveis sinais de embriaguez.

Para os militares, ela contou que havia sido agredida pelo companheiro. Durante verificação, a mulher apresentava lesões no antebraço direito, semelhante a cortes, mas ela não conseguiu dar detalhes a respeito do ocorrido.

O homem, por outro lado, contou que estava em uma confraternização na casa da filha e ao chegar na residência comprou mais cerveja para consumir com sua esposa. Porém, algum tempo depois a mulher disse que iria dormir e segundo ele, por motivos ainda desconhecidos, ela voltou alterada e quebrou um rodo em suas costas.

Ele relatou aos militares que a esposa teria se ferido sozinha após dar um soco na porta da sala, que é de vidro. Devido aos ferimentos, a mulher foi encaminhada ao pronto-socorro para fazer curativos.

O casal foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado como violência doméstica e vias de fato.

