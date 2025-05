Do nada? Rapaz é internado após ser esfaqueado por desconhecido em Campo Grande

Rapaz, de 25 anos, foi internado na Santa Casa de Campo Grande no final da noite desta quinta-feira (1°), após ser ferido com uma facada no bairro Guanandi.

No entanto, ele não contou nenhum detalhe extra para a Polícia Militar, que esteve na unidade hospitalar para coletar mais informações.

Inclusive, consta no boletim de ocorrência, que a única informação cedida pela vítima é que o caso foi no bairro Guanandi e que o suspeito é um sujeito desconhecido.

A facada atingiu a região abdominal e ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

