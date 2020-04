Número de comércios fechados dobrou durante "Toque de Recolher"

A "Operação Toque de Recolher", que tem como objetivo cumprir o toque de recolher imposto pela prefeitura de Campo Grande, fechou outros 33 estabelecimentos comerciais e abordou 88 pessoas andando nas ruas, nessa segunda-feira (20).

De acordo com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), nenhum dos proprietários dos 33 estabelecimentos comerciais apresentou algum tipo de resistência, obedecendo de forma pacifica a ordem dos agentes.

As 88 pessoas abordadas por estarem nas ruas foram orientadas a voltarem e permanecerem do lado de dentro de suas residências. A operação foi realizada nas regiões do Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussu, Lagoa, Prosa e Segredo.

Participaram da "Toque de Recolher", 31 guardas civis metropolitanos, 9 carros e 5 motos, todas viaturas caracterizadas.

Além das abordagens, ouve o encaminhamento de 6 moradores de rua para o Abrigo da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) na Escola Municipal Plínio Barbosa Martins.

