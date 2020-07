DOF apreende 440 kg de droga sendo transportadas em bicicletas

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 440 quilos de maconha sendo transportadas em nove bicicletas, na madruga dessa sexta-feira (17), na MS-379, próximo a Laguna Carapã, município de Mato Grosso do Sul que fica na área na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Segundo o DOF, ao avistarem a presença de policiais na rodovia, as pessoas que conduziam as bicicletas abandonaram os veículos e correram em direção a um canavial à beira da estrada. Foram realizadas buscas no local, mas ninguém foi localizado.

A droga e as bicicletas foram encaminhadas pelos militares para à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

