DOF apreende carros com 186 caixas de essência de narguile

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam cinco veículos carregados com 186 caixas de essência para narguile contrabandeadas do Paraguai, na manhã de sábado (5).

As apreensões ocorreram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã.

Durante as vistorias, os policiais localizaram 24 caixas em um Fiat Uno vermelho; 35 caixas em um Corsa Wind vermelho; 50 caixas em um Fiat Palio preto; 48 caixas em um Fiat Uno vermelho; e, 29 caixas em um Marea branco.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Federal de Ponta Porã, onde os cinco condutores, não identificados, foram autuados por contrabando.

