DOF apreende 20 toneladas de maconha escondidas em carga de milho

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fez uma das maiores apreensões de drogas no ano de 2020, na tarde do último sábado (13), na MS-295, próximo de Iguatemi.

De acordo com o DOF, uma carreta com carga de milho foi abordada e os policiais notaram nervosismo no motorista. Por isso, resolveram fazer uma vistoria na carga, onde encontraram cerca de 20 toneladas de maconha.

O suspeito, de 26 anos, é natural de Barra do Bugres (MT) e confessou que levaria a droga até Curitiba, no Paraná. Ele foi preso em flagrante e irá responder por tráfico de drogas. Tanto o homem quanto a carga foram levados até a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, onde a ocorrência seguirá em andamento.

Deixe seu Comentário

Leia Também