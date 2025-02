DOF apreende veículo carregado com 385 quilos de droga em Itaporã

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreendera, durante patrulhamento na MS-270 na tarde desta sexta-feira (7), em Itaporã, um veículo com placas falsas carregado com 385 quilos de maconha.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo na rodovia MS-270, na área rural de Itaporã, após os militares encontrarem o veículo, um Chevrolet Kadett, fora da pista, após o condutor aparentemente perder o controle da direção e abandonar o veículo.

A droga foi avaliada em R$ 783,5 mil.

O helicóptero Harpia do DOF chegou a sobrevoar o local em busca do condutor do veículo, no entanto, ninguém foi localizado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, em Dourados.

