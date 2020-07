DOF bate recorde e apreende 109,3 toneladas de drogas em 2020

O Departamento de Operações de Fronteira (DOF) divulgou nesta quarta-feira (1º) um balanço geral dos resultados das atividades operacionais desenvolvidas no 1º semestre de 2020. Em relação apreensão de drogas, o Departamento bateu seu recorde com relação aos anos de apreensões chegando à marca de 109,3 toneladas, somente nos primeiros seis meses deste ano.

De acordo com o DOF, no comparativo com o mesmo período de 2019, quando se apreendeu 54,2 toneladas (Jan/Jun), houve um aumento de 101,79%. Outro dado apontado é que, em todo o ano passado, o Departamento apreendeu 107,2 toneladas.

Em relação aos valores, a corporação proporcionou ao crime organizado um prejuízo de mais de 200 milhões de reais, em 2020. Deste valor, 115 milhões de reais com entorpecentes apreendidos.

A maconha é o entorpecente de maior volume, com 99% de todo o volume apreendido. Outro destaque é a concentração no mês de junho de 2020 onde se apreendeu 65,2 toneladas de drogas, enquanto nos outros 05 meses de 2020 se apreendeu 44,1 toneladas de drogas.

A expectativa é que esta marca histórica seja ampliada, pois de acordo com análise histórica as apreensões de drogas tendem a aumentar nos últimos meses do ano.

Estas apreensões resultaram na prisão de 221 pessoas, das quais 175 são homens e 46 são mulheres; um crescimento de 23% no número de pessoas presas quando comparado com o mesmo período de 2019.

Veja todos os dados:

Veículos recuperados (roubos/furtos): 66;

Defensivos agrícolas: 3,7 toneladas;

Cigarros Contrabandeados: 674 mil pacotes;

Produtos de Eletrônicos/Descaminhos: R$ 6,5 milhões;

Narguilé: 33.480 pacotes;

Veículos apreendidos com envolvimento em crimes: 486;

Armas de fogo: 44;

Munições: 1.780;

Dólares (cédulas): U$ 405 mil; e,

Reais (cédulas): R$ 226 mil.

