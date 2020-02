DOF encontra pasta base escondida dentro de caixas de cereal

Os Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na madrugada desta segunda-feira (24), durante a Operação Hórus, seis volumes prensados de pasta base de cocaína, com peso total de 6,8 quilos, em abordagem na BR- 267 em Bataguassu.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais militares do DOF abordaram um ônibus bolivianos com passageiros que saíram da cidade boliviana de Puerto Suárez com destino à cidade do Rio de Janeiro (RJ).



Durante vistoria, aos passageiros, foi localizado no compartimento de bagagens de mãos no interior do coletivo dois pacotes de cereais com peso muito superior ao informado na embalagem, o que levantou suspeitas dos policias. O entorpecente foi localizado dentro de duas caixas de cereais, em uma sacola preta sem identificação.

Não foi possível identificar o passageiro responsável pela droga. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu.

