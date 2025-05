'Doidão' após misturar remédio com cachaça, homem diz ter sido roubado por dupla em Dourados

Um rapaz, de 26 anos, foi indicado por falsa comunicação de crime após denunciar que havia sido vítima de um roubo a mão armada. O suposto assalto teria acontecido na madrugada de sexta-feira (23), nas proximidades do trevo do DOF, em Dourados.

Conforme as informações policiais, durante as investigações iniciais os policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia perceberam que a versão da suposta vítima era divergente dos fatos narrados durante o registro policial.

Dessa forma, durante diligências, foi possível constatar que uma série de inconsistências como a rota realizada pela vítima, os locais por onde passou, pontos da cidade onde teria estado, o que fez com que o comunicante confessasse que estava embriagado na ocasião e poderia ter se ‘’enganado’’ sobre o ocorrido.

Ele foi novamente chamado para prestar depoimento, momento que detalhou ter misturado medicamentos e álcool, possivelmente fazendo com que ele tivesse pensado que dois indivíduos que estavam no acostamento da pista tentariam assalta-lo com armas de fogo.

A natureza do boletim de ocorrência foi modificada para “Comunicação falsa de crime ou de contravenção’’, que prevê pena de detenção de até 6 meses para quem comunica ocorrência criminal que sabe não ter acontecido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também