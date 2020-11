Dois adolescentes são apreendidos com 10kg de maconha na BR-262

No começo da noite da quinta-feira (26), dois adolescentes foram apreendidos em flagrante transportando 10 kg de maconha em Anastácio. Eles estavam em um táxi do município de Aquidauana, na BR-262. Na oitiva delegacia, os menores confessaram que foram contratados para buscar a droga em Campo Grande e enterrá-la no lixão de Anastácio.

Policiais civis do Setor de investigações Gerais da Delegacia de Anastácio receberam a informação de que indivíduos estariam com a intenção de buscar droga no município de Campo Grande para abastecer pontos de venda de droga das cidades de Anastácio e Aquidauana.

Após operações, foi identificado o veículo contratado pela dupla. Com base nessas informações e com apoio do Setor de Investigações da Primeira Delegacia de Aquidauana, um táxi do município de Aquidauana foi abordado na base da Polícia Militar Ambiental, na BR-262.

O veículo estava sendo conduzido por um homem de 53 anos e transportava dois menores de idade, um de 14 anos e outro de 16 anos. Após vistoria no veículo, foram localizados 16 tabletes de maconha (pesando aproximadamente 10,6KG).

Os dois menores prestaram depoimento e foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Foram apreendidos o entorpecente e um aparelho celular.

