Dois corpos em decomposição são encontrados na fronteira

Dois corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados nesta quarta-feira (28) em Bela Vista do Norte, na fronteira com o Mato Grosso do Sul. As duas execuções estão sendo investigadas pela Polícia Nacional do Paraguai.

Uma das vítimas foi identificada como Ronald Alfredo Escobar Rotela, de 26 anos e a outra, é conhecida apenas como 'Largo'. Conforme a pericia que esteve no local, as execuções aconteceram de três a cinco dias.

Segundo a Polícia Nacional, o dois podem estar vinculados ao plantio e processamento de maconha na região. Conforme a Polícia paraguaia, foram encontrados restos de maconha picada no local.

O autor do crime seria um homem com idade entre 35 a 40 anos, identificado como Wilfrido e é apelidado de Magiver. No local também foi encontrada uma motocicleta vermelha, da marca Taiga 125.

