Polícia

Dois criminosos morrem em troca de tiros com a Polícia Militar em Dourados

Outros três envolvidos ficaram feridos e estão internados. Eles são suspeitos de um homicídio

27 janeiro 2026 - 10h11Luiz Vinicius
Força Tática confrontou os criminososForça Tática confrontou os criminosos   (Osvaldo Duarte/Dourados News)

Pelo menos dois criminosos morreram durante uma troca de tiros com a Força Tática da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira, dia 27, na rua das Orquídeas, no Jardim Pantanal, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Outros três suspeitos ficaram feridos no confronto e foram socorridos, onde permanecem internados e sob escolta policial no Hospital da Vida.

Segundo o site Dourados News, os policiais estavam realizando patrulhamento e visualizaram o veículo Volkswagen Voyage com os cinco suspeitos dentro.

Ainda conforme o site, eles estariam ligados a uma execução na região do Parque das Nações, o que motivou a tentativa de abordagem. Porém, houve desobediência na ordem dada pelos militares e os ocupantes passaram a atirar contra os policiais.

Na intensa troca de tiros, um dos suspeitos foi atingido e morreu no local. Outro chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada na unidade hospitalar.

Já os outros três suspeitos estão internados. Até o momento, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para os trabalhos de praxe.

