Dois ficam feridos após atentado em saída de boate em Dourados

Um atentado na madrugada deste sábado (9), na Avenida Weimar Gonçalves Torres, próximo a uma casa noturna no centro de Dourados, deixou duas pessoas feridas. A suspeita é que o ataque esteja relacionado à intensificação da ‘guerra’ entre grupos rivais, após o assassinato do adolescente Vitor Fabrício Ogeda Silva, ocorrido em 30 de maio, no Jardim Canaã IV.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Depac, cinco homens, com idades entre 21 e 44 anos, deixaram a boate e entraram em um Fiat Uno vermelho. Pouco depois, dois indivíduos se aproximaram a pé, e um deles, armado, disparou pelo menos seis vezes contra o veículo.

Fabiano Lima Rocha, 29 anos, foi atingido no joelho, enquanto Kauã Specht Sinfrônio, 21, sofreu um ferimento de raspão no abdômen. Após o ataque, o motorista do carro levou as vítimas ao Hospital da Vida, onde receberam atendimento médico.

Posteriormente, o grupo registrou o caso na Depac como tentativa de homicídio, aparecendo como vítimas do atentado.

A polícia segue investigando a possível relação desse crime com o conflito recente entre facções rivais em Dourados, que se agravou após o assassinato de Vitor.

Conflito entre grupos

Na última terça-feira (5), um rapaz identificado como Leonardo Soares, 19 anos, foi ferido por um disparo que atravessou o braço e atingiu o peito, enquanto ele caminhava pela Rua Oito, no Jardim Canaã IV. Três suspeitos foram identificados e presos em uma operação da Polícia Civil, realizada na Rua Independência, Jardim Itália. Entre os detidos está um adolescente de 15 anos, apontado como autor dos disparos, além de Valdinei de Paula Galvão, 32, natural de Guarapuava (PR), que morava no Paraguai e seria o idealizador do ataque. Também foi presa Yara Paulina Carvalho de Brito, 26, apontada como responsável pela logística do crime, segundo o delegado do SIG, Lucas Albe Veppo.

