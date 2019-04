Dois foragidos são capturados no Aero Rancho e Pioneiros

Nesta sexta-feira (26), dois foragidos da Justiça, um homem de 23 e outro de 42 anos, foram capturados por equipes da Polícia Militar nos bairros Aero Rancho e Pioneiros.

Era por volta das 18h quando a equipe da Força Tática do 10º Batalhão realizava o policiamento nas imediações da rua Ezequiel Ferreira Lima, no bairro Aero Rancho e avistaram um indivíduo em atitude suspeita. Na abordagem, o homem de 23 anos demonstrou nervosismo e em checagem de documentação via sistema policial foi constatado que ele estava evadido do Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado de Campo Grande, desde o dia 19 de abril deste ano.

O segundo foragido foi abordado por uma equipe do 10° Batalhão nas imediações da rua Ana Luiza de Souza, bairro Pioneiros, por volta das 21h. Uma equipe fazia rondas no local quando abordou o homem, de 42 anos, que estava foragido por ter cometido crime de roubo.

Os dois foram presos e encaminhados a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga.

