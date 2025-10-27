Dois homens desaparecem ao serem levados por correnteza no rio Sucuriú, em MS

Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, e Tiago Andrade Rezende, de 18 anos, desapareceram ao serem levados por uma correnteza no rio Sucuriú, durante a tarde deste domingo, dia 26 de outubro, em Paraíso das Águas.

Informações apontam que eles estavam acompanhados de mais cinco amigos em uma embarcação. Eles sumiram ao pular na água para socorrer uma jovem que estava se afogando.

Igor e Tiago foram levados pela correnteza e rapidamente os amigos iniciaram as buscas, mas sem sucesso. O Corpo de Bombeiros, começaram também as buscas, mas elas foram suspensas no começo da noite.

Mergulhadores de Campo Grande foram acionados e devem colaborar nas buscas pela manhã desta segunda-feira, dia 27.

O pai de Igor acompanhou as buscas, mas ficou abalado e precisou ser amparado.

