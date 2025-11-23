Dois homens são esfaqueados durante briga em bar de Corumbá

Dois homens, de 29 e 47 anos, foram esfaqueados durante uma confusão em um bar, na rua Minas Gerais, no bairro Cristo Redentor, em Corumbá - a 426 quilômetros de Campo Grande, nas primeiras horas deste domingo, dia 23.

O suspeito de ter esfaqueado as duas vítimas fugiu. O homem mais novo ficou em estado grave devido à grande perda de sangue.

Segundo divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o rapaz foi atingido nas costas, um corte na mão esquerda e dois cortes no rosto, sendo encontrado desorientado.

Já o homem mais velho, foi atingido nas costas por duas vezes, estando consciente e orientado.

Ambos foram levados para Pronto-Socorro Municipal de Corumbá.

