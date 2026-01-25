Menu
Dois homens são mortos a facadas e polícia investiga ligação entre os crimes em Ladário

Os homicídios ocorreram em bairros diferentes e foram registrados no mesmo dia

25 janeiro 2026 - 16h50Sarah Chaves, com Diário Corumbaense
Local do primeiro homicídio ocorrido em LadárioLocal do primeiro homicídio ocorrido em Ladário   (Divulgação )

Dois homicídios por esfaqueamento foram registrados neste domingo (25) em Ladário, e a Polícia Civil apura se há ligação entre os casos. Em uma das ocorrências, um homem foi encontrado morto dentro de uma casa no bairro Alta Floresta. O corpo permanecia no imóvel, na Rua Goiabeira, aguardando os procedimentos periciais.

De acordo com o delegado Fillipe Araújo Izidio Pereira, do Cartório de Homicídios de Corumbá, a vítima ainda não havia sido identificada até o atendimento inicial. Informações preliminares indicam que dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta, pararam a certa distância e um deles entrou na residência para cometer o ataque. Não foram encontrados sinais de luta corporal, o que reforça a suspeita de que o homem tenha sido surpreendido enquanto dormia.

No segundo caso, a Polícia Militar foi acionada para atender uma tentativa de homicídio na Rua Sofía Moisés Assad. No local, um homem de 44 anos relatou que o filho, de 25, dormia quando um invasor entrou na residência e desferiu uma facada no tórax da vítima. O jovem foi socorrido pelo Samu e levado ao Pronto-Socorro de Corumbá, mas não resistiu. Segundo o médico plantonista, a facada atingiu o pulmão e uma veia do coração.

Ainda conforme relato de familiares, o possível autor teria sido visto nas proximidades da unidade de saúde e deixou o local em uma motocicleta antes da chegada da polícia. A Guarda Civil Municipal prestou apoio e realizou buscas na região.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Científica atuaram nas ocorrências. As investigações seguem para esclarecer as circunstâncias e verificar se os crimes têm relação entre si.

