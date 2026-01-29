Dois homens são mortos após ataque de pistoleiros em Ponta Porã

Dois homens, identificados preliminarmente como Wendrei Ferrer Alvarenga e Wellington Souza de Jesus, foram assassinados a tiros na noite desta quarta-feira, dia 28, na região do Grande Marambaia, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

A dupla estava conversando em um veículo, quando os pistoleiros se aproximaram rapidamente em um carro e abriram fogo contra eles.

Segundo o site Ligado na Notícia, os dois homens foram socorridos, mas um chegou ao Hospital Regional sem vida, enquanto outro acabou morrendo minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar.

A polícia esteve no local do ataque e isolou a área para os primeiros levantamentos, e até o momento, não há detalhes do crime, nem sobre a autoria.

O bairro onde aconteceu a dupla execução é o mesmo em que mais cedo, por volta de 12h, Emerson Rodrigues Lemes, de 34 anos, foi assassinado enquanto operava uma máquina num canteiro de obra de saneamento.

