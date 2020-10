Dois homens são multados em R$ 20 mil por degradação de área protegida

Na tarde da sexta-feira (30), Policiais Militares Ambientais de Campo Grande autuaram dois infratores por de degradação, durante fiscalização em um assentamento no município de Jaraguari.Os Policiais encontraram no Assentamento Estrela Jaraguari uma retroescavadeira realizando à margem do Córrego Água Limpa, tributário do rio Botas, a supressão de vegetação de área protegida para a instalação de uma fábrica de peças de concreto.

O operador da máquina indicou o responsável pela obra, o qual afirmou que recebera autorização de dois homens que são líderes do assentamento para realização das atividades. Tudo era realizado sem autorização ambiental. As atividades foram interditadas e a máquina apreendida, além de 140 postes de concreto que estavam no local.

Eles foram multados em R$ 10.000,00 cada um por degradação de área de preservação permanente, com pena prevista de um a três anos de detenção e responderão por crimes ambientais de funcionar atividade potencialmente poluidora em desacordo sem autorização ambiental, cuja pena é de três a seis meses de detenção.

O operador da máquina (44) e o responsável pela obra (51), residentes em Campo Grande, foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Jaraguari. Os autuados foram notificados a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

O responsável pela obra também foi recapturado por possuir um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentícia.

