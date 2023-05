Dois homens são presos após furtar igreja na Capital

Dois homens, de 28 e 36 anos, foram presos nesta terça-feira (23), após furtarem uma igreja nesta madrugada, no Bairro Amambai, em Campo Grande. A dupla levou uma peça do ar-condicionado do local, objeto avaliado em R$ 3 mil.

A Polícia Civil ouviu o pastor do local que informou que os suspeitos teriam pulado o muro e furtado o condensador do ar-condicionado. Com as informações, a equipe notou que se tratava de um indivíduo conhecido na região, que usa entorpecentes e já possui envolvimento com outros crimes.

Em rondas pela região, a polícia encontrou o jovem próximo a um ferro velho/lixão, durante abordagem, admitiu o crime e confessou que teve ajuda de um comparsa, ele ainda contou que vendeu o objeto pelo valor de R$ 7,00, no ferro-velho.

No ferro-velho, a polícia localizou o condensador, que foi recuperado e devolvido ao representante da igreja. Os dois homens receberam voz de prisão em flagrante, por furto e receptação qualificada, respectivamente, e foram encaminhados à 1ª Delegacia.

Eles ficarão à disposição da Justiça e, no dia seguinte, deverão passar por audiência de custódia, uma vez que houve representação por suas prisões preventivas.

Deixe seu Comentário

Leia Também