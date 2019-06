Dois homens são presos com 210 kg de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu dois homens – 24 e 25 anos –, durante fiscalização na entrada da cidade de Maracaju. Um deles transportava 210 kg de pasta base de cocaína e o outro fazia o serviço de batedor.



De acordo com a PRF, a prisão teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Gaeco-MG). As equipes faziam rondas próximo à entrada da cidade, quando os policiais abordaram um veículo modelo GM Agile, com placas de Campo Grande-MS. O motorista, de 24 anos, confessou sobre o transporte de drogas e no porta-malas foram achados 210 kg de pasta base de cocaína.



Durante o flagrante, os policiais ouviram um rádio amador em funcionamento, onde outro homem chamava por ele. Alguns quilômetros à frente, a equipe abordou um Fiat Uno com placas de Campina Grande do Sul-PR. O condutor, de 25 anos, negou que estivesse fazendo o serviço de batedor para o Agile, porém, foi localizado, escondido no interior do painel, outro rádio amador em funcionamento.



Os presos, os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil em Maracaju-MS.

