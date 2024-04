Dois homens são presos por porte ilegal de arma no Dom Antônio

O Batalhão de Polícia Militar de Choque realizou o patrulhamento tático no bairro Aero Rancho, e durante a ação, visualizou dois homens em uma motocicleta Honda Titan, que ao perceberem a aproximação da viatura, aceleraram e tentaram despistar entrando em várias ruas.

A dupla foi abordada na Rua Trindade, no bairro Jardim Paulista. O piloto foi identificado como Luís Henrique, de 20 anos, que não possui habilitação. A moto foi levada para o DETRAN.

O piloto tem uma passagem na polícia em 2023, por posse irregular de fogo. Quando questionado sobre o assunto, ele ficou nervoso.

O passageiro estava morando junto com Luís Henrique a um ano, e contou que o irmão dele, Osmar de 29 anos, era seu cunhado. Ele também relatou que em janeiro de 2024, manuseou algumas armas de fogo na casa do piloto.

Diante do relato do passageiro, os policiais questionaram se Luís tinha armas de fogo em casa, mas o mesmo negou. Os agentes, então, deslocaram-se até a casa do rapaz, no bairro Dom Antônio, onde a mãe dele permitiu a entrada deles.

Nenhuma arma foi encontrada no local, mas a genitora informou sobre outro endereço. Lá, foi encontrado Osmar jogando uma bolsa na casa do vizinho pelo muro do fundo, e tentando pular o mesmo.

A equipe do Choque entrou na casa, realizou o cerco policial, e abordou o homem. Dentro da bolsa foram encontrados um revólver calibre .38, um carregador de pistola e várias munições. Já dentro de uma caixa estavam quatro armas, um revolver calibre .37 e três revólveres calibre .38.

Osmar assumiu ser dono das armas, mas não quis passar mais informações. Ele e Luís foram encaminhados para a delegacia da polícia civil DEPAC/CEPOL para as providências cabíveis por posse ou porte ilegal de fogo de uso restrito, e posse ilegal de arma de fogo.

