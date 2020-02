Dois homens são presos por tráfico na Orla Ferroviária

Saiba Mais Geral Homem morre depois de cair de altura de quatro metros

A equipe da Polícia Militar prendeu dois indivíduos na tarde de segunda-feira (10), suspeitos de comercializar drogas na região da Orla Ferroviária, no Centro de Campo Grande.

A equipe policial executava o policiamento em pontos sensíveis da região, quando se depararam com dois indivíduos na Orla Ferroviária, próximo aos vagões. A equipe percebeu que os detidos, ao avistarem a aproximação da viatura tentaram se desfazer do dinheiro e de uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína e evadir do local juntamente com demais usuários.

Ambos foram conduzidos até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Centro, onde foram autuados em flagrante delito pela autoridade policial de plantão.

