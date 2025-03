Dois homens, um deles foragido, sÃ£o presos por furto de fios de cobre em Dourados

Dois indivíduos, um deles foragido do sistema semiaberto, foram presos entre a manhã e a tarde desta sexta-feira (7) em Dourados, ambos pelo mesmo crime, o furto de fios de cobre.

Segundo o portal Dourados News, por volta das 9h, um homem de 52 anos foi flagrado levando 7,5 kg de fios de cobre. Aos policiais, o homem, que é foragido do sistema semiaberto e soma cinco passagens pela polícia pelos crimes de furto, confessou que subtraiu os fios de uma residência que está para alugar na mesma rua.

Já às 13h30, um homem, de 34 anos, foi abordado por uma equipe da Guarda Municipal de Dourados, na região central da cidade, com 10,1 kg de fios, que ele afirmou ter furtado de um posto de combustíveis desativado em uma avenida.

Ambos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram autuados em flagrante.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também