Dois jovens ficaram feridos durante assassinato de Luan na Moreninha

Durante o tiroteio que terminou na morte de Luan de Oliveira Araújo, de 22 anos, na noite desta quarta-feira (18), na Vila Moreninha III, em Campo Grande, pelo menos dois jovens, de 22 e 23 anos, ficaram feridos com os disparos realizados por uma dupla em uma motocicleta, que teriam cometido o crime.

O primeiro jovem foi atingido com um tiro no ombro, enquanto a segunda vítima foi ferida com um tiro na mão direita, segundo informações que constam no boletim de ocorrência registrado na delegacia de plantão.

Eles foram encaminhados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas e não correm risco de morte. Luan, por outro lado, não teve a mesma sorte e foi atingido por mais de 10 disparos realizados pelos suspeitos.

Testemunhas teriam dito para a Polícia Civil que a dupla fez os primeiros disparos contra Luan e mesmo com a vítima caída, eles teriam feito "um confere" e efetuado mais tiros contra a cabeça do jovem, que tinha passagens por tráfico de drogas e já escapou de duas tentativas de homicídio em 2020.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que recebeu apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) no primeiro momento na busca pelos autores dos disparos.

O registro foi feito como homicídio simples e lesão corporal dolosa.

Deixe seu Comentário

Leia Também