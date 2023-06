Dois jovens são executados em residência no Paulo Coelho Machado

Adriano Acunha Correa Prates, de 21 anos, e Matheus Araujo, de 24 anos, foram assassinados a tiros na noite deste domingo (4) na rua Catiguá, na esquina com a rua Valinhos, no Paulo Coelho Machado. Eles estavam dentro de uma residência quando atiradores fizeram os disparos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam na residência e não tiveram tempo de serem socorridas pelas equipes de resgate. A casa dos jovens também foi furtada durante e após o crime.

Uma testemunha que ouviu os disparos e esteve no local, recolheu o celular de uma das vítimas até que a Polícia Militar e a Polícia Civil chegassem da execução.

Ainda não há informações a respeito da autoria e tampouco a motivação. Ainda no imóvel, durante vistoria dos policiais e Perícia Científica, foram encontrados porções de cocaína.

Foram recolhidos também projéteis de calibre .40 na casa, que não tem sistema de câmera de segurança.

O crime foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

