Dois 'randandanzeiros' levam a pior nas fugas e são detidos em Campo Grande

Dois motociclistas, de 18 e 23 anos, foram detidos e encaminhados para a delegacia na madrugada deste sábado (26), em razão da desobediência e direção perigosa, com direito a manobras arriscadas, na frente das equipes da Polícia Militar e do Batalhão de Choque.

Os dois casos aconteceram quase nos bairros Leblon e Universitário, segundo consta nos dois boletins de ocorrência registrados na delegacia.

No primeiro caso, no Universitário, o jovem, de 18 anos, estava acompanhado na namorada na garupa e iniciou uma fuga após realizar as manobras e ser alvo de abordagem da Polícia Militar.

Ele percorreu diversas ruas, tendo o início sendo Avenida Rita Vieira de Andrade e abordagem só terminou na rua Carlota Massa Farina, no Itamaracá, quando a gasolina da motocicleta acabou. A moto, inclusive, estava com diversas irregularidades administrativas.

Já no segundo episódio da madrugada, o Batalhão de Choque precisou percorrer algumas ruas para conseguir deter um motoqueiro 'amostrado', de 23 anos, que fez uma manobra em frente a uma tabacaria na Avenida Manoel Joaquim de Moraes, no Jardim Leblon.

Após a primeira tentativa de abordagem, o suspeito fugiu com a moto por várias ruas, mas sofreu uma queda no cruzamento da Av. Gunter Hans com rua Panambi Vera, porém, continuou a fuga a pé e só foi detido num terreno baldio na rua Grauna.

Durante a checagem, foi constatado que ele estava evadido do sistema prisional e estava com um mandado de prisão de recaptura em aberto. Segundo apurou o JD1 Notícias, ele ainda possui uma pena de quatro anos a serem cumpridas pelo crime de tráfico de drogas.

Os dois casos na delegacia foram registrados como desobediência e direção perigoso de veículo na via pública.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também