Polícia

Dois rapazes são levados para unidade de saúde após serem feridos a tiros no Caiobá

Suspeitos estavam em uma motocicleta e passaram atirando contra as vítimas na rua Afluente

05 janeiro 2026 - 08h11Luiz Vinicius
Vítimas foram levadas ao CRS CoophavilaVítimas foram levadas ao CRS Coophavila   (Brenda Assis)

Dois rapazes, de 26 e 31 anos, foram feridos a tiros no domingo, dia 4, na rua Afluente, no Portal Caiobá, em Campo Grande. Os suspeitos de realizarem os disparos estavam em uma motocicleta e fugiram do local após o ocorrido.

Uma das vítimas foi atingida no pé direito, enquanto a outra vítima foi atingida no lado esquerdo do peito. Ambos foram socorridos e levados para atendimento médico no CRS (Centro Regional de Saúde) Coophavila.

Segundo consta no boletim de ocorrência, os dois rapazes estavam caminhando pela via e em determinado momento, os suspeitos apareceram e efetuaram os disparos.

Para a Polícia Militar, que esteve na unidade de saúde, os rapazes informaram que não sabem quem seriam os atiradores, tampouco possuem desavenças ou situações que expliquem o ocorrido.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e coletaram provas do atentado, onde encontraram um projétil e três swabs, além de uma filmagem de câmera de segurança que teria flagrado o atentado.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

