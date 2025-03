Dois sÃ£o presos apÃ³s corpo ser encontrada comida por animais na fronteira

Os restos mortais de Alcidez Martinez, de 20 anos, que estava desaparecido há três semanas, foram encontradas durante a noite de quarta-feira (19), em uma região de pântano localizada na Colônia de Puendy, a 50 km de Capitan Bado, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil através de Coronel Sapucaia.

Conforme as informações do site ABC Color, os suspeitos, identificados como Azévalos Báez, de 65 anos, e Aristides Martinez Báez, de 38 anos, teriam passado o dia bebendo com a vítima até que tiveram uma briga.

Durante a confusão, eles acertaram o rapaz com um golpe de facão na cabeça, rachando seu crânio. O corpo dele então foi jogado no pântano.

Porém, ele foi encontrado pelas lideranças indígenas que acionaram as autoridades. O corpo teria sido comido por animais enquanto estava no local.

Diante da situação, os suspeitos foram presos pelo crime de homicídio. O caso segue sendo investigado pelas autoridades.

