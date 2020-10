Dois são presos após oferecer 'orgia' com adolecentes em troca fuga de prostíbulo em MS

Nesta quarta-feira (30), dois homens, um de 43 e 44 anos foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, depois de serem flagrados com duas adolescentes de 14 e 15 anos e uma jovem de 18 anos, que tinham saído de um prostíbulo em Ponta Porã, que fica a 346 km de Campo Grande.

Segundo informações, os homens foram flagrados quando estavam em um veículo Toyota Etios com as duas adolescentes e a jovem. Para os policiais elas contaram que trabalhavam em um prostíbulo em Ponta Porã, ela elas conheceram os dois homens.

Conforme a polícia, ela relataram que teriam pedido para escaparem do local já que queriam retornar para Rondonópolis, no estado de Mato Grosso onde moravam. Os homens, decidiram fazer uma proposta para as meninas de fazerem uma ‘orgia’, e depois eles dariam dinheiro para as vítimas em Campo Grande, onde cada um seguiria seu caminho.

Os dois foram levados para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foram presos em flagrante. O Conselho Tutelar foi acionado, mas as vítimas acabaram saindo da delegacia por livre e espontânea vontade e ainda não foram encontradas.

