Dois são presos durante operação contra exploração infantil em MS

Operações deflagradas na manhã desta quinta-feira (26) em Maracaju terminaram com a prisão de dois homens. As ações, ocorridas simultaneamente e realizadas pela Polícia Federal, miram exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes e receberam nomes de ‘24/7’ e ‘Prohibitus Content’.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia da PF em Dourados para os procedimentos legais.

As investigações continuam em andamento com possibilidade de indicar o envolvimento de outras pessoas envolvidas com esse tipo de crime, onde as penas máximas podem ultrapassar 10 anos de prisão.

As operações – De acordo com a Polícia Federal, a Operação 24/7 originou-se de informações recebidas por meio da Interpol, noticiando sobre um brasileiro que havia compartilhado mais de 500 arquivos contendo material com cenas de abuso sexual de crianças e adolescentes.

Durante o cumprimento do mandado, foi realizada a prisão em flagrante de um homem, detentor de arquivos que continham cenas contra menores.

Já a Prohibitus Content, visava cumprir um mandado de busca e apreensão com a intenção de combater o armazenamento e o possível compartilhamento na internet desse tipo de material.

