Dois são presos por tentativa de estupro coletivo em Batayporã

Dois homens foram presos durante a quinta-feira (7) por tentativa de estupro coletivo, que aconteceu no último domingo (3), na cidade de Batayporã.

A Polícia Civil informou que os dois homens teriam usado a violência para agarrar a vítima pelos braços, enquanto ela passava na rua pelo residencial Batisteti, com a intenção de cometer o crime de estupro. No entanto, a mulher conseguiu se desvencilhar e correr.

Os dois ainda tentaram persegui-la, mas não conseguiram alcançá-la. As autoridades teriam sido informadas ainda no dia da ocorrência, dando então início aos trabalhos investigativos, onde conseguiram identificar os autores.

Foi feita a representação para a prisão preventiva dos homens, que contou com parecer favorável do Ministério Público e deferimento pelo Poder Judiciário. Diante disso, foi dado cumprimento aos dois mandados de prisão e, nos próximos 10 dias, deve concluir as investigações.

