Dois são presos tentando entrar com drogas em presídio

Na tarde desta quarta-feira, um advogado foi preso em flagrante ao tentar entrar no presídio feminino irmã Zorzi, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, por volta das 14h, o advogado de uma detenta tentou entrar com no presídio com o intuito de entregar pertences a interna, que seria cliente dele, entretanto, ao ser revistado, foi detectado alteração na bisnaga de creme dental, que ao ser aberta foi encontrada 14,30 gramas de maconha e 21,60 gramas de cocaína.

Na mesma tarde e local, outro rapaz foi pego em flagrante tentando entregar drogas para a esposa, também da mesma maneira, dentro da bisnaga de pasta de dente, após verificação, foi encontrado 8 papelotes com cocaína, pesando 52,3 gramas.

Após a prisão em flagrante, ambos foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

Após a apreensão, os entorpecentes foram entregues á Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico.

