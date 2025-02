Dois traficantes morrem em confronto com o DOF em Tacuru

Dois traficantes morreram em um confronto armado com militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em Tacuru, na região de fronteira com Paraguai.

Informações preliminares apontam que os dois criminosos estavam em um helicóptero e mesmo assim dispararam contra os policiais, que revidaram e conseguiram atingi-los.

Um dos traficantes foi identificado como José Márcio Carvalho da Silva, de 54 anos, morador de Bonito.

O corpo de José e do segundo morto, que não foi identificado, foram encaminhados para o Hospital Regional de Amambai.

O DOF ainda não divulgou a quantidade de drogas apreendidas.

