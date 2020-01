Dois veículos se envolvem em grave acidente na MS-276

Jônathas Padilha, com informações do Jornal da Nova

Um acidente de trânsito na rodovia MS-276, na altura do quilômetro 7, no município de Batayporã, deixou um motorista ferido e um veículo capotado na tarde desta quinta-feira (9).

De acordo com as informações divulgadas, o motorista da caminhonete da Chevrolet, modelo S-10, dirigia no sentido Anaurilândia a Batayporã, quando um veículo, modelo Sedan, que estava na frente do S-10, freou repentinamente.

O condutor do Chevrolet também reduziu a velocidade de forma repentina e um carro da Toyota, modelo Hilux, que trafegava atrás dele, não respondeu a tempo e bateu com a traseira da S-10.

Com o impacto da batida na traseira, a caminhonete da Chevrolet capotou e caiu na vegetação, a margem da via, parando a uns três metros abaixo do nível da pista.

Uma equipe do Departamento de Operações de Fronteiras (DOF) passava pela rodovia prestou apoio no acidente até a chegada da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

O motorista acidentado se feriu, mas estava consciente e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Nova Andradina e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional.

No carro atrás da S-10, estavam três adultos e duas crianças, todos da mesma família e nenhum deles ficaram feridos com o acidente. O primeiro veículo, que causou o acidente, não permaneceu no local do acidente.

