Doleiro Bruno Farina chega ao Brasil

Bruno Farina, doleiro denunciado na Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e preso no Paraguai, chegou ao aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, por volta das 9h30 deste sábado (29).

O doleiro saiu em um avião que decolou de Assunção, no Paraguai, às 7h do horário local (8h no horário de Brasília). Após chegar em Foz do Iguaçu, ele foi levado para o setor de imigração do aeroporto.

Segundo a Polícia Nacional do Paraguai, Farina deveria ser levado para São Paulo.

O processo de extradição do doleiro, que poderia levar até 40 dias, foi agilizado, de acordo com a polícia do Paraguai. Ele é investigado pela Lava Jato e sócio do "doleiro dos doleiros" Dario Messer.

Extradição voluntária

Segundo o Ministério da Justiça brasileiro, a Corte Suprema de Justiça paraguaia decidiu pela extradição voluntária do doleiro. Na audiência, segundo o ministério, Farina aceitou submeter-se à Justiça brasileira e renunciou a qualquer tipo de apelação.

