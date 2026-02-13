Menu
Polícia

'Dom' tenta fugir da abordagem, enfrenta PM e morre em confronto em Três Lagoas

Ele colecionava passagens por homicídio qualificado e era considerado de alta periculosidade

13 fevereiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Guilherme já havia sido procurado por homicídiosGuilherme já havia sido procurado por homicídios   (Divulgação/PCMS)

Guilherme Josué Pena Alvez, de 19 anos, o 'Dom', morreu em um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira, dia 13, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Ele resistiu a uma abordagem em um local conhecido por venda de entorpecentes e forte domínio do tráfico de drogas. O suspeito era considerado de alta periculosidade devido as suas passagens.

Segundo informado pelo site 24H News MS, Guilherme ao visualizar a viatura, iniciou uma fuga a pé, atravessando corredores dos condomínios Tucano e Tuiuiú, pulando muros de residências próximas, na tentativa de escapar da abordagem.

No entanto, ao ser alcançado pelos militares, sacou um revólver calibre .38 para a direção dos policiais e antes que pudesse atirar, os militares atiraram para evitar a injusta agressão.

Ferido, os policiais chegaram a socorrê-lo e encaminhá-lo ao Hospital Auxiliadora, contudo, ele não resistiu e faleceu nas dependências da unidade hospitalar.

Ainda conforme o site local, Guilherme Pena possuía passagens por crimes como homicídio, tráfico de drogas, roubo e furto.

