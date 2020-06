Domingo começa com confusão no Parque das Nações

O estudante de Medicina, Hugo Marques Weiller, de 20 anos, foi levado para a delegacia após perder controle da direção de Mercedes Benz branca, com placas MSB 6264, e bater contra balizas de madeira, por volta das 8h deste domingo (28), em frente ao Tribunal de Justiça. Após a colisão, os pneus do veículo estouraram e o veículo parou em frente à Assembleia Legislativa.

Policiais militares que fazem a segurança do legislativo acionaram a divisão de trânsito da capital.Segundo funcionários do Detran que armavam o passeio público que ocorre aos domingos na área, a Mercedes e seu condutor passaram em alta velocidade, já em frente ao quartel do corpo de bombeiros no final da avenida Afonso Pena .

O rapaz se negou a fazer o teste bafômetro. O pai dele também esteve no local e tentou levar o filho para o hospital, mas ele não tinha nenhum ferimento aparente e não reclamava de dores.

Todos foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso será registrado.

