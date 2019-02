Dominoni assume o comando da 5º Companhia da PM-MS

Aconteceu a solenidade de passagem de comando da 5º Companhia de Polícia da PM-MS da região do Imbirussu, na manhã desta segunda-feira (25), em Campo Grande.

O posto era do tenente-coronel PM Mario Ângelo Ajala, que após 31 anos de serviços prestados à população sul-mato-grossense, foi passado ao tenente-coronel PM Dominoni, que assume o comando da Companhia de Polícia.

A cerimônia contou com a presença do deputado estadual Coronel David, que disse “me sinto honrado em participar de um momento muito importante na vida do tenente-coronel Ajala. Um homem por quem possuo um enorme carinho e amizade, principalmente respeito por um militar que sempre honrou a instituição no qual serviu por mais de três décadas e realizou seu trabalho com muita excelência. Com certeza ele é um exemplo para todos nós”, falou o parlamentar.

