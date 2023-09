Dona de bar na Antônio Maria Coelho é presa por desacato após denúncia de som alto

A dona do espaço Laricas Cultural, de 37 anos, foi detida após denúncias indicarem que o local estaria com o som alto fora do horário permitido durante a madrugada da última segunda-feira (11). O estabelecimento fica localizado na Rua Antônio Maria Coelho, região central da Capital. Nas redes sociais, ela alegou se sentir desrespeitada, pois o local que ‘chefia’ desde 2014 é criminalizado.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir ao endereço indicado pois estava havendo perturbação do sossego alheio, com som alto e algazarra, fora do horário permitido pela lei. Ao chegar, os militares teriam tentado contato com os responsáveis do evento, já que estava sendo possível ouvir o som alto.

Em determinado momento, a produtora cultural do espaço saiu para fora do estabelecimento para conversar com os policiais. Eles informaram durante relato no registro do caso que ela, já irritada, passou a desacatar a guarnição. Alegando que a festa tinha acabado e o som não estava alto, a mulher passou a ofender os militares, pois não concordava com a presença deles no local.

Vendo o tom se alterar entre a proprietária e os militares, alguns jovens saíram do estabelecimento, ‘cercando’ a equipe policial que precisou pedir reforços. Ainda segundo a ocorrência, a mulher insistia em não acatar as ordens, sendo necessário o uso de algemas para a condução dela até a delegacia.

Por conta da denúncia de perturbação do sossego alheio, as equipes entraram no local para apreender os aparelhos. Sendo eles, uma mesa de som e uma caixa. A proprietária foi levada para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como desobediência, desacato e perturbação do trabalho ou do sossego alheios, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.

O que diz a proprietária –

Por meio de nota, publicada nas redes sociais do estabelecimento, a mulher diz que há um certo tempo o espaço é criminalizado, sendo cobrado de forma diferente em relação a outros ambientes da região nobre de Campo Grande.

“Meu espaço foi invadido pela polícia de forma totalmente abusiva no dia da Batalha da Diversidade, que já havia acabado. Sem mandado, sem mulheres na abordagem, me levaram algemada para o camburão e me deixaram por 1h lá dentro, enquanto abordavam e retiravam todas as pessoas do local, passando por dentro da minha casa”, disse.

Em outro trecho, ela comentou que o registro policial não condiz com a realidade dos fatos. “Me sinto desrespeitada e abalada emocionalmente, pois não é de hoje que meu espaço é criminalizado e cobrado de forma muito diferente de outros estabelecimentos em regiões nobres da cidade”.

A nota termina com a proprietária agradecendo ao apoio que vem recebendo dos frequentadores do local. Ela diz já estar cuidando judicialmente da situação, para que os fatos sejam apresentados de maneira verdadeira.

Confira a postagem na íntegra:

