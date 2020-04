Dona de fábrica escondia funcionários em banheiro para passar por fiscalização

Priscilla Porangaba, com informações do Nova News

Uma fábrica de uniformes foi fechada pela Vigilância Sanitária com apoio da Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (1º), no Parque Industrial, em Nova Andradina.

Segundo informações do Nova News, a proprietária não identificada que estava descumprindo o decreto municipal que determina o fechamento do comércio para evitar a disseminação do novo coronavírus, chegou a alguns funcionários no banheiro para escapar da fiscalização.

A empresária também se irritou com a presença dos agentes da Vigilância e policiais militares, alegando que havia solicitado autorização para continuar trabalhando. A fábrica foi fechada e os funcionários dispensados.

A medida foi tomada pela fiscalização da prefeitura, que segue orientando e autuando estabelecimentos que estão em funcionamento e não fazem parte da exceção. A desobediência por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, prevê pena de detenção de um mês a um ano, e multa.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina.

