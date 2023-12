Dona de joalheria flagra roubo e 'prende' ladrão até a chegada da polícia na Capital

Homem, de 43 anos, foi preso depois de ser flagrado roubando uma joalheria localizada na Rua Dom Aquino, região central de Campo Grande, por volta da hora do almoço de ontem (11).

Conforme o registro policial, ele teria usado uma chave micha (ferramenta própria para abertura de fechaduras) e começou a pegar correntes, brincos e outras joias e pedras preciosas do estabelecimento. Porém, para azar do ladrão, a dona da loja chegou, flagrando a cena e o trancando dentro do local até a chegada das autoridades policiais.

Ao tentar fechar a porta, a mulher ainda foi agredida fisicamente pelo homem, sofrendo lesões no antebraço. Além disso, vítima também foi ameaçada pelo autor, que tentou coagi-la para que o deixasse sair do local e, com isso, evitar a prisão.

O homem foi preso em flagrante, pelo crime de roubo impróprio, sendo encaminhado à delegacia para as providências legais. Por ele ter diversas passagens criminais por delitos patrimoniais e ser extremamente conhecido na região central, o delegado de polícia titular, Giuliano Biacio, representou pela decretação da prisão preventiva.

