Dona de pastelaria leva tapas no rosto e é ameaçada de morte em Rio Verde

A dona de uma pastelaria, de 44 anos, foi agredida por duas mulheres embriagadas durante a noite de quinta-feira (22), em Rio Verde.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontrou as autoras visivelmente embriagadas, apoiadas no balcão da pastelaria. As duas faziam ameaças e insultavam a vítima. Por medo, a mulher se trancou dentro da cozinha para não continuar a ser agredida.

Para os policiais, a vítima contou que possui um enteado, que mora com a avó materna, uma das agressoras. No dia das agressões, ele chegou em casa e não encontrou ninguém, ficando sozinho por um tempo. Momentos depois, ele foi até o estabelecimento.

Já por volta das 20h, as autoras chegaram a pastelaria em estado visível de embriaguez à procura do menor. Elas então começaram a agredir a vítima com tapas, socos e a fazer ameaças de morte, enquanto também jogavam cadeiras e mesas.

As agressões apenas pararam quando populares interviram, ajudaram a dona do local a se esconder dentro do estabelecimento até a chegada da Polícia Militar.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o menor, devido ao estado agressivo e embriagado da avó materna. Diante dos fatos, foi confeccionado um boletim de ocorrência e as autoras foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

