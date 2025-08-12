Menu
Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação do MPSP

A ofensiva contra a corrupção foca servidores da Secretaria da Fazenda envolvidos em esquema de propinas

12 agosto 2025 - 11h39Vinícius Santos com informações da CNN Brasil e MPSP
Imagem - Imagem -   (Reprodução/Ultrafarma)

O empresário Sidney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, foi preso na manhã desta terça-feira (12) em uma operação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) que investiga um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários da Secretaria da Fazenda do Estado.

Segundo informações da CNN Brasil, na mesma ação foi preso o diretor estatuário da rede Fast Shop, Mario Otávio Gomes, além de um auditor fiscal suspeito de receber propinas.

O MPSP informou que, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (GEDEC) e com apoio da Polícia Militar, deflagrou a Operação Ícaro para desarticular o grupo criminoso. 

A investigação aponta que auditores fiscais do Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda favoreciam empresas do setor varejista em troca de vantagens indevidas.

Estão sendo cumpridos três mandados de prisão temporária: um contra um fiscal de tributos estadual, apontado como principal operador do esquema, e dois contra empresários sócios das empresas beneficiadas por decisões fiscais irregulares. Além disso, há mandados de busca e apreensão em residências e nas sedes das empresas investigadas.

Conforme a apuração, o fiscal manipulava processos administrativos para facilitar a quitação de créditos tributários dessas empresas. Em troca, recebia pagamentos mensais de propina por meio de uma empresa registrada em nome da mãe dele. A investigação indica que o fiscal já recebeu, até o momento, mais de R$ 1 bilhão em propinas.

A operação é resultado de meses de investigação, que incluíram análise de documentos, quebras de sigilo e interceptações autorizadas pela Justiça. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As diligências continuam em andamento.

