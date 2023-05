Dono de açougue do Pioneiros é preso por vender carne clandestina

O dono de um açougue, de 41 anos, foi preso durante a manhã desta terça-feira (16) ao ser flagrado vendendo carne clandestina. O estabelecimento comercial fica localizado na Rua Francisco dos Anjos, no bairro Pioneiros, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), o Procon-MS e o Iagro, faziam fiscalização no local após receberem denúncias anônimas informando os fatos.

Já no açougue, as equipes apreenderam 100 kg de carne clandestina, inclusive com sangria, e outras peças que geralmente não são vendidas em frigoríficos.

Fora as carnes, 1120 ovos de origem clandestina sem selos e sem serem fracionamento foram localizados no estabelecimento. Tudo em desacordo com a lei 8.137/90.

O caso foi registrado na Delegacia da Decon, como crime contra relação de consumo, quem vender, ter em deposito para vender ou expor a venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo.

