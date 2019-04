Dono de bar é agredido a pauladas após cliente se negar a pagar a conta

Um comerciante de 43 anos foi agredido a pauladas, após um cliente se negar a pagar a conta, na noite deste domingo (7), no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O autor é Márcio de Oliveira Silva, 42 anos, e estava consumindo bebidas alcoólicas no local.

Conforme o boletim de ocorrência, o dono do bar passou a ser agredido a pauladas depois que Márcio se negou a pagar a conta, iniciando uma discussão, no qual o autor ficou descontrolado. A vítima teve lesão na cabeça e no pescoço.

A Polícia Militar foi acionada para fazer averiguações, o Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) também atendeu a ocorrência prestando os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima.

